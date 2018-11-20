روسيا تعتزم توقيع اتفاق شراكة مع منظمة «أوبك»

المصدر: موسكو (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تعتزم توقيع اتفاق شراكة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وإن من المقرر مناقشة ذلك خلال اجتماع أوبك في السادس من ديسمبر.

ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.433 ملايين برميل يومياً في سبتمبر من 7.214 ملايين برميل يومياً في أغسطس.

وعلى صعيد متصل، قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية: إن أي تخفيضات في إمدادات النفط من كبار المنتجين قد تكون له تداعيات سلبية على الأسواق، مضيفاً أن على المنتجين والمستهلكين التحلي «بالحس السليم».

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق إلى 66.32 دولاراً للبرميل، 28 سنتاً أو0.42 في المئة عن الإغلاق السابق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 4 سنتات أو 0.07 في المئة إلى 56.42 دولاراً للبرميل.