«جيه بي مورغان»: 2019 يشهد أسرع نمو للاقتصاد

المصدر: دبي- البيان

توقع جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي، لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، أكبر بنك في الولايات المتحدة وفقاً لحجم الأصول المملوكة، أن يشهد عام 2019 أسرع نمو للاقتصاد العالمي، إلا أن ذلك سيعقبه نوع من التباطؤ خلال عامي 2020 و2021.

وحذر من التركيز الإعلامي المبالغ فيه على أرقام النمو الاقتصادي وحركة الأسواق على المدى القصير وتجاهل نفس هذه الأرقام على المدى الطويل، مؤكداً أن المشهد الاقتصاد العالمي الآن يتكون من عناوين أخبار إيجابية تخفي في طياتها تفاصيل سلبية.

وأكد ديمون خلال فعالية أقامها البنك بولاية «أوهايو» الأميركية، أن تتابع الموجات المتقلبة في الاقتصاد العالمي دفعت المستثمرين العالميين إلى التساؤل: «إلى أي مدى من الممكن أن تدوم الأوقات الطيبة».