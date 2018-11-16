أسعار النفط ترتفع وسط ترقب تخمة الإمدادات

المصدر: سنغافورة - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد أن تخلت عن انخفاضات سجلتها في وقت سابق، لكن المعنويات في السوق ظلت تتسم بحالة من الحذر بفعل مخاوف من نشوء تخمة إمدادات في ظل توقعات اقتصادية متشائمة. وخلال جلسة أمس بلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر قرب استحقاق 66.٨٦ دولاراً للبرميل مرتفعة خمسة سنتات مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.٧٩ دولاراً للبرميل مرتفعة أربعة سنتات من سعر التسوية السابقة. وقال بنك مورجان ستانلي الأميركي في مذكرة إن الأوضاع الاقتصادية في الصين تدهورت على نحو كبير في الربع الثالث من 2018، فيما يقول محللون لدى كابيتال إيكونوميكس إن التوقعات الاقتصادية للصين في «الأمد القريب» تظل متشائمة. وتعد الصين أكبر مستورد في العالم للنفط، وثاني أكبر مستهلك للخام. وأظهرت بيانات نشرت هذا الأسبوع انكماشاً في اليابان وألمانيا، في الربع الثالث من العام.