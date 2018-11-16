استئناف المحادثات التجارية بين الصين وأميركا

المصدر: ‬ بكين - رويترز

قال «قاو فنغ» الناطق باسم وزارة التجارة الصينية خلال إفادة صحافية أسبوعية في بكين، إن الصين والولايات المتحدة استأنفتا محادثات تجارية رفيعة المستوى، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.واستأنف البلدان المحادثات بعد الاتصال عقب جمود استمر ثلاثة أشهر تدهورت خلاله العلاقات.

ومن جانبها تباين آداء المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية خلال الجلس. ‭‭ ‬‬وانخفض داو جونز ٤٥٫٤٢ نقطة، إلى 2٥٠٣٤.56 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً ٢٫٥ نقطة، إلى ٢٧٠٤٫٧٦ نقطة. وارتفع ناسداك المجمع ٣٢ نقطة، إلى 71٧٠.94 نقطة.‭