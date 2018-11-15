تراجع الجنيه الإسترليني بعد استقالة وزير بريكست البريطاني

المصدر: أ ف ب

تراجع الجنيه الإسترليني 1,5% الخميس بعد إعلان وزير بريكست في الحكومة البريطانية دومينيك راب استقالته، ما يشكل نكسة لحكومة تيريزا ماي بعد توصلها إلى اتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتدنت قيمة الجنيه إلى 1,2802 دولار قرابة الساعة 9:40 ت غ مقابل 1,2992 دولار مساء الأربعاء قرابة الساعة 22:00 ت غ.

وبذلك تكون العملة البريطانية تدنت بشكل طفيف عن مستواها الثلاثاء قبل إعلان مشروع الاتفاق حول بريكست ومصادقة حكومة تيريزا ماي عليه مساء الأربعاء.

وتدنت بشكل عابر إلى 1,2796 دولار الذي كان أدنى مستوى بلغته منذ أسبوعين.

وازدادت تقلبات العملة البريطانية بشكل كبير منذ عدة أيام ردا على أي خبر يرد أو إشاعة تسري حول مفاوضات بريكست مع دخولها مرحلتها الأخيرة.

وبعدما سجل الجنيه تراجعا حادا مقابل الدولار الاثنين، عاد الثلاثاء ليعوض بعضا من خسائره مع الإعلان عن مشروع اتفاق، وبقي مترددا طوال نهار الأربعاء ليعود ويرتفع مع موافقة الحكومة مساء على الاتفاق.

ورأى المحلل لدى "أكسيتريدر" جيمس هيوز "يبدو أن الجنيه بات معيارا لقدرة رئيسة الوزراء على الحفاظ على منصبها" متسائلا إن كانت "ستصمد اليوم".

وأعلن وزير بريكست في الحكومة البريطانية دومينيك راب استقالته الخميس لعدم موافقته على مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقبل ذلك بأقل من ساعة استقال وزير الدولة البريطاني لإيرلندا الشمالية المحافظ شايليش فارا.

كذلك تراجع الجنيه بحدة ازاء اليورو ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أسبوعين. وبلغ سعر اليورو قرابة الساعة 9:40 ت غ 88,32 بنسا مقابل 87,05 بنسا مساء الاربعاء، بتراجع للجنيه يقارب 1,5%.