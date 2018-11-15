كوريا الجنوبية تبدأ تطبيق "قانون الليمون" العام المقبل

المصدر: يونهاب

تعتزم حكومة كوريا الجنوبية تطبيق لوائح جديدة خاصة بحماية المستهلك على غرار قانون "الليمون" الذي تطبقه الولايات المتحدة الأميركية، حسب تصريح صدر عن وزارة الأراضي والبنى التحتية والنقل الكورية الجنوبية الاثنين.

وينص قانون الليمون المتبع في الولايات المتحدة على تعويض الوكلاء للمستهلكين عن أي ضرر يقع عليهم من شراء سيارة أو غيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى التي يثبت بشكل متكرر عدم مطابقتها للمعايير والمواصفات المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن "ليمون" هو مصطلح وصفي يستخدمه الأميركيون للدلالة على كثرة الأعطاب التي تصاحب السيارة أو أي منتج عقب شرائه.

وأوضحت الوزارة أنها ستشكل لجنة فنية من الخبراء ستتولى مهام تقييم السلع الجديدة لتحديد ما إذا كانت أية سلعة قابلة للتبديل أو استرداد قيمتها حال انخفض مستوى أدائها أو كثرت أعطالها.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية اعتبارا من مطلع شهر يناير 2019م، وفق مصدر حكومي بالوزارة.

ويتيح القانون الجديد للعملاء المحليين استبدال المنتج أو سيارة أو استرداد قيمتها حال تعرض المنتج أو السيارة إلى أعطاب متكررة في الأجهزة الحساسة بما فيها نظاما القيادة والمكابح خلال 12 شهرا من تاريخ الشراء.

وحسب المصدر، فإن السيارات التي يشملها هذا القانون ستخضع لشروط أهمها عدم تجاوز مسافة قيادتها 20 ألف كيلمترا بعد الشراء.

وفي حال كان عطب السيارة يمكن أن يشكل خطرا على حياة السائق أو الركاب يمكن استبدالها أو استرداد قيمتها بعد تكرار حدوث العطل لمرتين على الأقل، فيما يتم استرداد قيمة السيارة أو تعويضها بأخرى بعد تكرار العطل لأربع مرات على أقل تقدير.