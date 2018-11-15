تراجع شامل في العملات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

تراجعت غالبية العملات الإلكترونية (الرقمية)، أمس، خاصة الرئيسة منها، وفق بيانات موقع كوين ماركت كاب. وتراجعت عملة بيتكوين بنسبة 8.7% على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغت نسبة تراجعها 10.84% على مدى الأسبوع الماضي.

وتراجعت عملة إثيريم بنسبة 10.44% في الأربع والعشرين ساعة الماضي، في الوقت الذي فقدت 14.21% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي. وانخفضت عملة إكس آر بي بنسبة 10.39% خلال اليوم الماضي، بينما تراجعت قيمتها بنسبة 12.80% على مدى الأسبوع الماضي.

ومن ناحية أخرى، طالبت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في كلمة ألقتها في مؤتمر في سنغافورة، البنوك المركزية في مختلف الدول، بأن تصدر عملاتها الرقمية الخاصة بها، من أجل توفير الأمن ومنع فوضى إصدار العملات الرقمية.

وأشارت لاجارد إلى أن هناك مخاطر للعملات الرقمية على الاستقرار المالي والابتكار وعلى النزاهة المالية، ولا بد من تجنبها عن طريق البنوك المركزية. وأوضحت أن إصدار البنوك لعملات رقمية سوف يحقق الشمول المالي وحماية المستهلك وحماية الخصوصية.