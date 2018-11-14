استمرار التراجع غير المسبوق لأسعار النفط

المصدر: (د ب أ)

استمر التراجع غير المسبوق لأسعار النفط العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، بأعلى وتيرة لها منذ حوالي ثلاث سنوات، مع انسحاب المستثمرين من السوق نتيجة زيادة المعروض، وتراجع التوقعات بشأن الطلب على الخام .

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع أسعار النفط للعقود الأجلة في تعاملات لندن ونيويورك بنسبة 1ر7% خلال تعاملات الثلاثاء، وهو أكبر تراجع يومي منذ حوالي ثلاث سنوات.

وجاءت توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) القاتمة بشأن آفاق الطلب على النفط في العام المقبل، في الوقت الذي يشهد فيه إنتاج النفط ومخزونه في الولايات المتحدة زيادة مطردة. وقد أدى ذلك إلى تراجع أسعار النفط إلى 56 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عام.

وقد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأميركي للجلسة الثانية عشرة على التوالي في ظل المخاوف من تراكم الفائض في الأسواق على غرار ما حدث منتصف 2014 ،عندما تراجعت الأسعار إلى مستويات قياسية. كما تراجع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال خلال 11 جلسة تداول من بين أخر 12 جلسة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 24ر4 دولارات في ختام جلسة تعاملات اليوم إلى 69ر55 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل. في حين تراجع خام برنت بمقدار 65ر4 دولارات إلى 47ر65 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل.