الذهب يرتفع من جديد فوق 1200 دولار للأوقية

المصدر: وكالات

عوض الذهب الثلاثاء الخسائر التي مني بها في وقت سابق وارتفع من جديد فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1200 دولار للأوقية (الأونصة) مستفيدا من تراجع طفيف سجله الدولار.

وفي الساعة 1830 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1201.15 دولار للأوقية. وانخفضت الأسعار في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر عند 1195.90 دولارا للأوقية.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.10 دولار، أو ما يعادل 0.17 بالمئة، في التسوية إلى 1201.40 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14 دولارا للأوقية بعد أن لامست أقل سعر في أكثر من شهرين عند 13.92 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 1.54 بالمئة إلى 1112.20 دولارا للأوقية في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 837.80 دولارا للأوقية.