«أرامكو» تُبرِم اتفاقاً بقيمة 3.6 مليارات دولار مع «هنغلي» الصينية

المصدر: دبي - سيد صالح

أبرمت شركة «أرامكو» السعودية اتفاقاً مع مجموعة «هنغلي» الصينية الخاصة لإنتاج الكيماويات، بقيمة 3.6 مليارات دولار، بحسب ما نشرت أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن بيان صادر عن «هنغلي».

وأفادت الوكالة أن الاتفاق قد أُبرِمَ الأسبوع الماضي في مدينة شنغهاي الصينية على هامش فعاليات المعرض الصيني الدولي للاستيراد. وأضافت «بلومبيرغ» أن الاتفاق ينص على أن تشتري «هنغلي» من «أرامكو» 6.5 ملايين طن، أي ما يعادل 131.000 برميل، من النفط يومياً في 2019.

وذكرت «بلومبيرغ» أيضاً أن «هنغلي» تمتلك مصفاة في مقاطعة «داليان» الصينية، ومن المتوقع أن تبدأ العمل في غضون العام الجاري. ومن المخطط أن تستورد 20 مليون طن من النفط الخام خلال العام المقبل.