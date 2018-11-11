أوبك تتفق على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا

المصدر: دبي - البيان

بلغ مستوى امتثال الدول الموقعة على اتفاق «أوبك+» بشأن زيادة كميات إنتاج النفط لبنود الاتفاق 106% في أكتوبر حسبما نقل عن لجنة فنية مشتركة لرصد الالتزام بالاتفاق. وأفادت «بلومبيرغ» أنه قد تم رصد النسبة استناداً إلى تقديرات من مصادر مستقلة موضحةً أن مستوى امتثال الدول الموقعة على الاتفاق في سبتمبر الماضي بلغ 110%.

ومن الجدير بالذكر أن «أوبك+» ويطلق عليه أيضاً اسم «مجموعة فيينا» هو اتفاق أُبرِمَ في يونيو الماضي بالعاصمة النمساوية بين «أوبك» ودول حليفة وينص على زيادة إنتاج هذه الدول من النفط مليون برميل يومياً.