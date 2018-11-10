آفاق جديدة للتعاون بين «أرامكو» وروسيا

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية المنتجة للنفط، إن علاقة الشركة مع روسيا ستنمو في الوقت الذي يمضي فيه الجانبان قدماً في مشروعات تعاون.

وقال الناصر خلال وضع حجر الأساس لمركز بحثي جديد لأرامكو السعودية لتقنيات قطاع المنبع في موسكو: «المناقشات الجارية مع عدة مؤسسات رائدة ومرموقة في قطاع الطاقة الروسي من شأنها أن تنقل علاقاتنا التجارية المشتركة مع روسيا وشركات الطاقة الرئيسة بها، إلى آفاق جديدة».

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الناصر قال إنه يعتزم بحث شراء حصة في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي التابع لنوفاتك مع رئيس الشركة في موسكو. دبي - رويترز