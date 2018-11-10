الدولار لأعلى مستوى في 16 شهراً

المصدر: لندن ــ رويترز

ارتفع الدولار صوب أعلى مستوى في 16 شهراً أمس، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة مستقرة دون تغيير وأعاد التأكيد على موقفه بشأن تشديد السياسة النقدية، ملمحاً للمستثمرين بزيادة أسعار الفائدة في ديسمبر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية مناظرة، لأعلى مستوى في أسبوع عند 96.89، بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهراً البالغ 97.2 الذي لامسه في 31 أكتوبر. وجرى تداول اليورو عند 1.1343 دولار، ليخسر 0.2 %. وبلغ الجنيه الاسترليني 1.3015 دولار في التداولات منخفضاً 0.4 %.