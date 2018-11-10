القضاء الأميركي يوقف مشروع «كي ستون إكس إل»

المصدر: واشنطن ـ د ب أ

أصدر قاضٍ اتحادي أمراً بوقف أعمال البناء، على نحو مؤقت، في مشروع خط أنابيب نفط «كي ستون إكس إل»، في صفعة لإحدى سياسات الطاقة الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب وقع أمراً تنفيذياً بعد أيام من توليه الرئاسة، أحيا به خط الأنابيب الذي يمتد من كندا إلى ولاية تكساس الأميركية.

وكان سلفه باراك أوباما قد أوقف المشروع بعد سنوات من المعارضة من قبل الجماعات المعنية بالحفاظ على البيئة. وقال القاضي بريان موريس بالمحكمة الابتدائية الأميركية بمقاطعة مونتانا إن مراجعة الأثر البيئي الذي أعدته إدارة ترامب لم يكن كافياً. وأمر بإعادة تقييم.