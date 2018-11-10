أميركا تلاحق بنك «يو.بي.إس» السويسري قضائياً

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن المدعي الأميركي «ريتشارد دونوي» في نيويورك إقامة دعوى قضائية ضد مجموعة «يو.بي.إس جروب» المصرفية السويسرية العملاقة بتهمة تضليل العملاء عندما باعت لهم سندات تمويل عقاري عالية المخاطر بعشرات المليارات من الدولار.

وهو ما كان ضمن أسباب تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة في خريف 2008، مشيراً إلى أن هذه المجموعة وفروعها باعت أوراقاً مالية مضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر بأكثر من 41 مليار دولار في صفقات اتضح فيما بعد أنها «كارثية».

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أوراق الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة الخميس القول إن المجموعة المصرفية حرمت المستثمرين من معلومات ومعارف حيوية بشأن درجة مخاطر المنتجات المالية التي تم بيعها لهم. وتأتي هذه الدعوى بعد نحو عامين من موافقة مجموعة «دويتشه بنك» المصرفية الألمانية و«كريدي سويس جروب» السويسرية على دفع ما يصل إلى 12.5 مليار دولار لتسوية اتهامات مماثلة.

وفي فرنسا يواجه البنك شبح دفع غرامة بقيمة 5.3 مليارات يورو على خلفية مزاعم بأنه ساعد أثرياء فرنسيين في إخفاء أكثر من 10 مليارات يورو عن سلطات الضرائب.