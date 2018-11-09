«نتورك» تعتزم طرح 30 % من أسهمها في لندن

المصدر: دبي - أشرف رفيق

اختارت شركة نتورك إنترناشيونال للدفع الإلكتروني، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عدداً من البنوك لترتيب عملية طرح أولي عام، يمكن أن تصل بالقيمة السوقية للشركة إلى 3 مليارات دولار، وفق ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر.

وأضافت المصادر أنه سيتم طرح 25-30% من أسهم الشركة. وتملك ورابورج بينكاس وجنرال أتلانتيك 49% من أسهم الشركة، بينما يملك بنك الإمارات دبي الوطني، النسبة الباقية. واستقر ملاك الشركة على بنوك سيتي جروب وجي بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي من أجل إتمام عملية طرح الأسهم المزمعة، الذي يمكن أن يكون العام المقبل في بورصة لندن. وتقوم بنوك جولدمان ساكس والإمارات دبي الوطني وباركليز بضمان الإصدار، بينما توفر شركة إيفركور الاستشارات المالية. ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد حول توقيت الطرح الأولي العام.