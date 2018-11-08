النفط يصعد إلى 73 دولاراً للبرميل

المصدر: لندن ــ رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس صوب 73 دولاراً للبرميل بعدما اقتربت من أدنى مستوى منذ أغسطس بدعم تقرير بأن روسيا والسعودية تناقشان تخفيضات للإنتاج العام المقبل.

وارتفع الخام عقب خسائر في وقت مبكر من الجلسة بعدما قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلاً عن مصادر غير محددة إن البلدين بدءا مناقشات ثنائية بشأن تخفيضات محتملة لإنتاج الخام في 2019. وخلال التعاملات صعد خام القياس العالمي برنت 1.18 دولار إلى 73.31 دولاراً وسجل الخام 71.18 دولاراً أول من أمس، وهو أدنى مستوى له منذ 16 أغسطس.

وارتفع الخام الأميركي 28 سنتاً إلى 62.49 دولاراً. من جانبه قال مصدر كبير في «أوبك»، أمس، إنه لا يمكن استبعاد عودة تحالف يضم أوبك ومنتجين غير أعضاء إلى خفض إنتاج النفط في العام القادم، وذلك لتفادي تخمة محتملة في الإمدادات قد تضغط على الأسعار.