تركيا تسجل أعلى معدل للتضخم في 15 عاماً

المصدر: دبي- وكالات

أظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل 25 % في أكتوبر، ليبلغ أعلى مستوى في 15 عاماً، مسلطاً الضوء على التأثير المستمر لأزمة العملة على الاقتصاد عموماً.

وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي، قفزت أسعار المستهلكين 2.67 % عن الشهر السابق متجاوزة التوقعات لزيادة تبلغ 2%، في استطلاع أجرته «رويترز». وارتفاع التضخم في أكتوبر ناجم عن زيادة أسعار الملابس والأحذية 12.74 % عن الشهر السابق، والسكن 4.15 %.

ولم يكن هناك رد فعل يذكر لليرة التي ضعفت إلى 5.44 للدولار، من 5.43 ليرات قبل صدور الأرقام.

وتعافت العملة في الآونة الأخيرة من خسائرها الناجمة عن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي والخلاف بين تركيا والولايات المتحدة.