3.2 % ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية العشرية إلى أعلى مستوى منذ شهر إلى 3.2% في حين ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى أول من أمس بحسب وكالة بلومبرغ بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية التوقعات بإقدام مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي على زيادة سعر الفائدة في اجتماعه المقرر في الشهر المقبل لتكون الزيادة الرابعة خلال العام الحالي.

وأظهرت بيانات أول من أمس ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر واستقرار البطالة عند أقل مستوى منذ 48 عاماً.

وارتفع عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بمقدار 250 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 118 ألف وظيفة في سبتمبر وفقاً لبيانات معدلة.نيويورك – د ب أ