إنتاج روسيا النفطي بأعلى مستوى في 30 عاماً

المصدر: عواصم (رويترز)

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة أن إنتاج روسيا النفطي بلغ أعلى مستوى في 30 عاماً، عند 11.41 مليون برميل يومياً، في أكتوبر الماضي، بفعل زيادة شركات النفط الكبرى؛ مثل روسنفت ولوك أويل لإمداداتها. ويقابل هذا المستوى 11.36 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

وبلغ حجم الإنتاج النفطي 48.262 مليون طن، مقارنة مع 46.478 مليوناً في سبتمبر.

ووفقاً لمسح أجرته (رويترز)، فقد زادت منظمة أوبك في أكتوبر الماضي إنتاجها النفطي إلى أعلى مستوى منذ 2016، وقادت الزيادة في الإنتاج الإمارات وليبيا. وطغت الزيادة على خفض الإمدادات الإيرانية الناتج عن العقوبات الأميركية المقبلة. ولمحت السعودية إلى أنها قلقة بشأن تخمة محتملة في المعروض.

وسجلت العقود الآجلة لأقرب استحقاق لبرنت 72.62 دولاراً للبرميل، بتراجع 0.44%، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.71 %، مسجلة 63.24 دولاراً للبرميل.