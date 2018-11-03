«آبل» تستعيد صدارة التريليون دولار بعد دقائق من خسارتها

المصدر: دبي - سيد صالح

سجلت القيمة السوقية لشركة «آبل» تراجعاً قصيراً دون مستوى تريليون دولار في تعاملات الخميس الماضي، وذلك عقب ساعات من الإعلان عن أرباح الشركة عن الفصل الرابع من العام الجاري، بحسب ما نشرت أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية.

وأفادت الشبكة بأن القيمة السوقية لــ«آبل» سرعان ما انتعشت، إلا أنها ظلت دون تريليون لبضع دقائق، قبل أن تتجاوزه مجدداً. وانخفض سهم «آبل» بنسبة 7%، على خلفية ضعف البيانات والتوقعات الصادرة عن الشركة، وذلك بعد أن أعلنت إحجامها عن الإفصاح عن أرقام مبيعات هاتفها «آيفون»، جهازها اللوحي «آيباد» ووحدتها «ماك».

وشهد سهم الشركة ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات صباح أمس، الجمعة، إلا أن قيمته ظلت منخفضة بنسبة 5.5%. كما تراجعت النقدية المتوافرة لدى «آبل» في نتائج الفصل الرابع بقيمة 6.6 مليارات دولار، حيث بلغت 237.1 مليار دولار، بالمقارنة مع 243.7 مليار دولار في نتائج الفصل الثالث. وأعلنت «آبل» الخميس الماضي عن إقرار استراتيجية جديدة تهدف إلى رفع أسعار منتجاتها، وذلك لتعويض انخفاض مبيعاتها.