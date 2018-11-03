أميركا تتجه لإنهاء الحرب التجارية مع الصين باتفاق جديد

المصدر: عواصم - رويترز

تذبذبت المعلومات الواردة من الإدارة الأميركية حول إمكانية الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين في خطوة على صعيد إطفاء نار الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.

ففي حين نقلت وكالة بلومبرغ عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، التي ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي المقابل قالت شبكة سي.إن.بي.سي في تغريدة على تويتر إن مسؤولا كبيرا في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفى صحة تقرير صحفي حول إعداد ترامب اتفاق تجارة محتمل مع الصين.وعبّر ترامب وشي عن تفاؤلهما بأنه سيتم التوصل إلى حل لخلافاتهما التجارية المريرة قبل اجتماعهما في نهاية نوفمبر بالأرجنتين.

كما انعكست الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري على الأسهم الأميركية، حيث فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي الأميركيان على إرتفاع، قبل أن يعودا للتراجع خلال الجلسة.

وضغط هبوط أسهم على المؤشر ناسداك. وتراجع داو جونز خلال الجلسة 139 نقطة، إلى 25241.60 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار21 نقطة، إلى 2719.45 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 81 نقطة إلى 7352.02 نقطة عند الفتح.