10 أعوام على «بيتكوين».. حلم الثراء السريع

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تحولت عملة بيتكوين من مجرد عملة على الانترنت إلى سوق بمليارات الدولارات خلال عقد واحد من الزمان.

وأصبحت تسيطر على عقول بعض المستثمرين بهدف تحقيق حلم الثراء السريع، وتعزز عملة بيتكوين التقنية الحديثة خاصة بلوك تشين، وتبنتها بنوك مثل جي بي مورغان وشركات عملاقة أمثال أمازون و فيسبوك. ومنذ 10 سنوات أعلن بنك ليمان بارذرز إفلاسه ودخل الاقتصاد العالمي في مرحلة كساد، وظهرت في نفس الوقت فكرة العملات البديلة عبر الانترنت.

وولدت بيتكوين تحديداً في 31 أكتوبر عام 2008، ولفتت انتباه المستثمرين وزاد انتشارها العام الماضي عندما جذبت انتباه أقوى المؤسسات المالية العالمية.

ويبلغ حجم سوق العملات الالكترونية حالياً 200 مليار دولار، وتمثل بيتكوين أكثر من نصف هذا السوق، حيث يصل سوقها إلى 110 مليارات دولار. وحتى إذا لم تستمر بيتكوين لمدة 10 سنوات أخرى فإن الكثير من مؤسسات وول ستريت يراهنون على تعزيزها للتقنيات المالية الحديثة.