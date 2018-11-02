محادثات ترامب مع الصين تعزز مكاسب الأسهم الأميركية

المصدر: نيويورك- (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية في مستهل معاملات نوفمبر، حيث عززت مجموعة من تقارير الأرباح الإيجابية الإقبال على المخاطرة، كما ارتفعت المؤشرات أيضاً على خلفية ارتفاع العائدات للشركات الأميركية الكبرى مثل سيجنا وداو دو بونت.

وجاء الارتفاع أيضاً بعد إعلان دونالد ترامب، أن المحادثات التجارية مع الرئيس الصيني تسير على ما يرام.

وقال ترامب في تغريدة أمس: «محاثات طويلة وجيدة جداً أجريها مع الرئيس الصيني حول التجارة»، مضيفاً إنه تم تحديد موعد للاجتماع بينهما خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة أو 0.80 % إلى 25322.08 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 2731.58 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 77 نقطة أو 1.05 %إلى 7382.82 نقطة.