18.8 مليون عقد بـ«دبي للذهب»

المصدر: دبي- البيان

بلغ عدد العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع منذ بداية العام وحتى تاريخه 18.8 مليون عقد، بزيادة نسبتها 35% على أساس سنوي، وتتجه البورصة إلى كسر الرقم القياسي السنوي المسجل سابقاً، الذي بلغ 19.67 مليون عقد، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي منذ بداية العام وحتى تاريخه أعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلاً 87.253 عقداً.

وفي خضم التقلبات المستمرة في السوق، كانت أزواج العملات الرئيسة الست G6 هي أبرز المنتجات أداء خلال شهر أكتوبر، وعلى الأخص اليورو، الذي سجل نمواً بنسبة 51% حتى تاريخه من هذا العام. كما حققت منتجات الذهب أداء قوياً أيضاً.