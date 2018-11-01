أرباح قوية للشركات تنعش الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

شهدت مؤشرات الأسهم العالمية حالة من الصعود الجماعي أمس، وانتعشت المؤشرات بدعم موسم النتائج وتواصل الإعلان عن نتائج فصلية قوية.

وارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس، واتجهت صوب تحقيق مكاسب لليوم الثاني في نهاية أكتوبر مع تصدر «فيسبوك» لسلسلة من تقارير الأرباح المشجعة.

وزاد مؤشر داو جونز 0.54% وستاندرد آند بورز 0.86% وناسداك 1.61%. وارتفعت الأسهم الأوروبية مع نهاية شهر أكتوبر المضطرب، بدعم من نتائج أعمال قوية من لوريال وسانوفي وبنكي ستاندرد تشارترد وسانتاندير هدأت مخاوف المستثمرين.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.74 %، في حين صعد مؤشر كاك الفرنسي 2.3 %.

ورغم المكاسب، سجل المؤشر ستوكس 600 أسواء أداء شهري منذ يناير 2016.

وقفز مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوع وزاد 2.2% ليغلق عند 21920.46 نقطة.