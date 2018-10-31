ترامب يتوقع «اتفاقاً جيداً»‬ مع الصين

المصدر: شنغهاي - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أنه سيجري التوصل إلى «اتفاق جيد» مع الصين بشأن التجارة ولكنه حذر من أنه مستعد لفرض رسوم على سلع صينية بمليارات الدولارات إذا استحال إبرام اتفاق.

وقال لبرنامج «ذي انجراهام انجل» على قناة فوكس نيوز: «أعتقد أننا سنبرم اتفاقاً جيداً مع الصين ويجب أن يكون جيداً لأنهم استنزفوا بلدنا».

وتابع قائلاً، إنه يود إبرام اتفاق في الوقت الحالي، ولكن الصين لم تكن مستعدة، دون التطرق إلى تفاصيل.

وذكرت «بلومبرغ» أمس أن واشنطن تستعد لإعلان فرض رسوم على كل ما تبقى من الواردات القادمة من الصين بحلول بداية ديسمبر إذا فشلت المحادثات بين الرئيس الأميركي ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الشهر القادم في تهدئة الحرب التجارية.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوماً على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار وردت الصين بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار.