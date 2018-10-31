«آبل» تطلق منتجات بميزات أقوى وهياكل ألمنيوم قابلة للتدوير

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أطلقت «آبل» أمس 3 أجهزة جديدة من أكثر منتجاتها شعبية، بميزات أقوى وهياكل من الألمنيوم قابلة للتدوير بنسبة 100%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، من داخل مسرح «هوارد غيلمان» للأوبرا في «أكاديمية بروكلين للموسيقى» في نيويورك، وتمّ بثه بشكل حي في متجر «آبل» في دبي مول:

إن كمبيوتر «ماك بوك إير» الجديد الذي تم إعادة تصميم مكوناته بالكامل، يتمتع بجسم من الألمنيوم قابل للتدوير بنسبة 100% وبأول شاشة «ريتينا» قياس 13.3 بوصة بدقة أكبر أربع مرات تصل إلى 4 ملايين بيكسل وحواف أضيق بنسبة 50% وميزة FaceTime والفتح بالبصمة بفضل شريحة t2 الأكثر أماناً و«تراك باد» أكبر بـ20%.

ولوحة مفاتيح أسرع استجابة أربع مرات وشريحة من الجيل الثامن وذاكرة 1 جيجابايت وسعة تخزين 1.5 تيرابايت. ويصل وزن الجهاز إلى 1.24 كغ فقط، وبحجم أصغر من سابقه بنسبة 17%. ويبدأ سعر الجهاز من 1199 دولاراً، ويتوفر في الأسواق من 7 نوفمبر المقبل.

ولفت كوك إلى أن عدد أجهزة ماك المستخدمة في العالم حالياً وصل إلى 100 مليون جهاز، ما يجعله الجهاز الأكثر استخداماً بالعالم. ويتمتع جهاز «آيباد برو» الجديد بشاشة LCD «ريتينا» بشاشة 11 أو 12.9 بوصة بنحافة أقل 15% ميليمتر وحجم أقل 25% من سابقه بدقة 2668X2388 وشريحة A12X Bionic الأكثر كفاءة والأسرع 90% من سابقه، وبسعة تخزين حتى 1 تيرابايت، ومنفذ USB-C، وإمكانية استخدام الجهاز لشحن هواتف «آيفون»، علاوة على تقنية الفتح ببصمة الوجه Face ID، وشريحة eSIM، على غرار هواتف «آيفون» التي أطلقتها «آبل» مؤخراً.

كما تم إضافة الجيل الثاني من قلم «آبل» الذي يشحن بمجرد لمسه بالجهاز القادر كذلك على توفير العديد من إمكانات الواقع المعزّز ومعالجة ملفات «فوتوشوب».

ويعد «آيباد برو» أهم تحديث لأجهزة «آيباد» منذ إطلاقه لأول مرة في 2015، في حين باعت الشركة بحسب كوك 400 مليون جهاز «آيباد»، ما يجعله أكثر «نوت باد» مبيعاً في التاريخ. ويبدأ سعر الجهاز من 799 و999 دولاراً، ويتوفر في الأسواق اعتباراً من 7 نوفمبر المقبل كذلك.

وأطلقت «آبل» جهاز «ميني ماك» بمعالج رباعي أو سداسي النواة، ما يجعله أسرع خمس مرات من سابقه، ومعالج i-7 وبذاكرة 64 جيجابايت ومنفذ USB-C، بسعة تخزين حتى 2 تيرابايت، ويبدأ سعره من 799 دولاراً.