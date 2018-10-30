«الدولار» إلى أعلى مستوى في ١٠ أسابيع

المصدر: دبي - رويترز

اعتلى الدولار سلة العملات العالمية، بعدما ارتفع أمس صوب أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل سلة عملات أمس في الوقت الذي انتشرت فيه مخاوف بشأن النمو العالمي في الأسواق.

وشهدت الأسهم العالمية عمليات بيع في أكتوبر، متأثرة سلباً جراء مخاوف بشأن أرباح الشركات وحالة من عدم اليقين الجيوسياسي. ودفع ذلك الدولار للصعود، وزاد مؤشر الدولار 0.2% إلى 96.517 بعد أن زاد 0.7% الأسبوع الماضي حين بلغ أعلى مستوى في عشرة أشهر.

وتراجع اليوان الصيني في الأسواق الخارجية، بيد أنه ظل فوق المستوى المنخفض البالغ 6.977 يوانات للدولار الذي سجله يوم الجمعة، وهو أضعف مستوى منذ يناير العام الماضي. وارتفع الين 0.6% الأسبوع الماضي وجرى تداوله يوم الاثنين دون تغيير يذكر عند 111.96 يناً مقابل الدولار، وحوم اليورو حول مستوى 1.1389 دولار، وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، فيما قبع الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى في شهرين تقريباً عند 1.2775 دولار قبل الإعلان عن الميزانية السنوية لبريطانيا.