نتائج عمالقة التكنولوجيا تهوي بالأسهم الأميركية

المصدر: دبي (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس مع الاتجاه للتخلص من أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات التي تحقق نموا مرتفعا بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال أعلنتها أمازون وألفابت.

وكان قطاع التكنولوجيا الأسوأ أداءً في «وول ستريت» بقيادة سهمي «أمازون» و«ألفابت» اللذين تراجعا بنحو 9.6%، و4.2% على التوالي بعد أن فشلت إيرادات الشركتين في الوفاء بتوقعات المحللين خلال الربع الثالث. كما تراجع سهم «سناب شات» بأكثر من 15% بعد تراجع عدد المستخدمين على أساس فصلي.

وتأتي الخسائر بعد بيانات إيجابية أظهرت نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث بأكثر من توقعات المحللين.

وخلال جلسة أمس كان المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 483 نقطة، أو ما يعادل 2 %، إلى 24498.85 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 71 نقطة، أو 2.62 %، إلى 2634.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 238 نقطة، أو 3.2 %، إلى 7082.46 نقطة.

وأعلنت ألفابت الشركة المالكة لمحرك البحث الإلكتروني «غوغل» عن إيرادات أقل من التوقعات رغم ارتفاع أرباحها الفصلية في الربع الثالث، حيث حققت صافي دخل بنحو 9.19 مليارات دولار أو 13.06 دولارا للسهم في الربع الثالث مقارنة بـ6.73 مليارات دولار أو 9.57 دولارات للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة إلى 33.74 مليار دولار في الربع الثالث من 27.77 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2017، لكن باستثناء بعض البنود، تكون الشركة قد حققت إيرادات بنحو 27.16 مليار دولار.

ومن جانبها حققت «أمازون» أرباحا قياسية للربع السنوي الثاني على التوالي، ولكن سهمها تراجع خلال تداولات ما بعد إغلاق جلسة الخميس بفعل التوقعات بشأن مبيعات موسم العطلات.

وسجلت «أمازون» صافي دخل بنحو 2.9 مليار دولار أو 5.75 دولارات للسهم في الربع الثالث من 52 سنتا للسهم في نفس الفترة قبل عام. وارتفعت الإيرادات الفصلية لشركة التجارة الإلكترونية إلى 56.6 مليار دولار في الربع الثالث من 43.7 مليار دولار قبل عام. وتوقع محللون سابقا أن تحقق «أمازون» أرباحا فصلية في الربع الثالث بحوالي 3.08 مليارات دولار وإيرادات بنحو 57.1 مليار دولار.

وفي نفس الاطار تهاوى سهم «سناب شات» بأكثر من 15%، بعد تراجع عدد المستخدمين الناشطين للتطبيق خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس فصلي، وأظهرت نتائج أعمال الشركة المالكة لتطبيق المحادثة الشهير، أن عدد المستخدمين الناشطين يومياً ارتفع بنحو 5% ليسجل 186 مليون مستخدم خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر الماضي، مقارنة مع 178 مليونا خلال نفس الفترة من 2017.

ولكن على أساس فصلي تراجع عدد مستخدمي «سناب شات» يومياً بنحو 1% خلال الربع الثالث مقارنة مع 188 مليون مستخدم خلال الربع السابق له.

وسجلت الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي خسائر بنحو 325.1 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة مع خسائر 443.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.