2158 ثرياً في العالم بـ 8.9 تريليونات

المصدر: فرانكفورت (د ب أ)

واصل عدد أغنى أغنياء العالم الارتفاع العام الماضي، وكذلك الحال بالنسبة لحجم ثرواتهم.

وبفضل انتعاش أسواق الأوراق المالية وارتفاع أسعار العقارات، زادت ثروات أغنى سكان العالم في 2017 بنسبة 19% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 8.9 تريليونات دولار، وذلك بحسب دراسة مصرف (يو بي إس) وشركة (برايس ووتر هاوس كوبرز).

وأظهرت الدراسة أن هذه الثروات يمتلكها 2158 رجلاً وامرأة، وكان عدد أغنى أغنياء العالم يبلغ 1979 مليارديراً عام 2016. وشملت الدراسة إجمالي قيمة الثروات، بما فيها الشركات واستثماراتها والعقارات الخاصة والمقتنيات الفنية.