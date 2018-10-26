الأرباح تحلّق بالأسهم الأميركية.. و«داو» قرب ٢٥٠٠٠ نقطة

المصدر: دبي-«وكالات »

حلقت الأسهم الأميركية أمس، بعد ارتفاع معنويات المستثمرين، بفضل سلسلة تقارير نتائج قوية من شركات مثل مايكروسوفت، وتويتر، وتسلا، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي ٤٠٠ نقطة، بما يعادل ١٫٦٠ % عند 24874.54 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار ٥٠ نقطة، أو 1.٨٥ %، مسجلاً 2693.88 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع ٢٠٠ نقطة، أو 2.٧٨ % إلى 7267.49 نقطة.

وارتفعت أرباح شركة مايكروسوفت 34% في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، لتصل إلى 8.8 مليارات دولار، من عائدات بلغت 29.1 مليار دولار، التي ارتفعت بدورها بنسبة 19%. وسجلت «تويتر» نمواً في الإيرادات بلغ 29 %، لتتجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، وحققت صافي أرباح بقيمة 789 مليون دولار (1.02 دولار للسهم الواحد)، مقابل خسائر بقيمة 21 مليون دولار (3 سنتات للسهم الواحد) في الفترة المقارنة من عام 2017.

وسجلت شركة تسلا للسيارات الكهربائية أرباحاً صافية غير متوقعة بلغت 311.5 مليون دولار في أول عامين لها.

وأعلن ايلون ماسك، أن سيارات تسلا الكهربائية سوف تتوفر في بريطانيا وأستراليا في منتصف العام المقبل 2019.

وانخفضت الأسهم الأوروبية مع امتداد موجة البيع الكثيفة في الأسواق الأميركية والآسيوية إلى أوروبا، وفي ظل نتائج ضعيفة من شركات، بينها إيه.بي إنبيف ودبليو.بي.بي.