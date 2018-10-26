المركزي الأوروبي يحافظ على سياسته النقدية

المصدر: دبي ــ «رويترز»

أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية دون تغيير كالمتوقع، ليظل على مساره صوب إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية ديسمبر، وزيادة أسعار الفائدة في وقت ما بعد الصيف المقبل.

وأبقى البنك سعر الفائدة على ودائع البنوك لأجل ليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيسي حالياً، عند -0.40 %. وبقي سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند صفر %، بينما ظل سعر الفائدة على تسهيل الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة، دون تغيير عند 0.25 %.

وفي ظل تعافي التضخم وتواصل النمو على مدى خمس سنوات، عمل البنك المركزي الأوروبي على إنهاء التحفيز في معظم العام الحالي.