نتائج متباينة لشركات كبرى

المصدر: دبي ــ «وكالات»

تباينت نتائج الربع الثالث لبعض الشركات الأوروبية والأميركية، حيث تراجعت أرباح مجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات خلال الربع الثالث إلى 69. 1 مليار يورو، بما يعادل 58. 1 يورو لكل سهم مقابل 15. 2 مليار يورو، بما يعادل 01. 2 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها من 41. 3 مليارات يورو إلى 49. 2 مليار يورو.

وفي المقابل ارتفعت أرباح «فيزا» بقيمة 2.85 مليار دولارمقابل مستوى 2.14 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما أعلنت شركة «إكوينور» النرويجية للنفط والغاز، أنها سجلت نمواً في الأرباح والمبيعات في الربع الثالث، وبلغ صافي الأرباح 6. 1 مليار دولار. ومن جانبه حقق بنك «يو.بي.إس» السويسري أرباحاً صافية بقيمة 25. 1 مليار فرنك سويسري (25. 1 مليار دولار) في الربع من يوليو وحتى سبتمبر، ما يعني ارتفاعها على أساس سنوي بـ 32 %. كما تراجعت أرباح شركة «زد.تي.أي» بنسبة 65 % .