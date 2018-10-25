السعودية: مشروع البحر الأحمر يوفر 35 ألف وظيفة ويحتوي على 50 جزيرة

المصدر: البيان الالكتروني

أكد الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر جون بانغانو إن المشروع يبشر بعهد جديد للسياحة الفاخرة المستدامة، حيث يتكون من أكثر من 50 جزيرة جميلة، ويمتد على مساحة 28 ألف كيلو متر بالإضافة إلى توفير 35 ألف وظيفة.

وأوضح بانغانو، وفقا لوكالة الأنباء السعودية إن الشركة ملتزمة بتطوير الوجهة السياحية في المشروع بحيث تتجاوز الحفاظ على الأصول الطبيعية والثقافية التي تميز وجهتنا، متطلعاً ومن خلال مشروع البحر الأحمر الذي من المقرر بدء تنفيذه في 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في عام 2022.

وكشف خلال مشاركته اليوم في جلسة حوار بعنوان "عروض توضيح للمشاريع الكبرى" ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، أن مشروع البحر الأحمر يبشر بعهد جديد للسياحة الفاخرة المستدامة حيث يتكون من أكثر من 50 جزيرة جميلة، ويمتد على مساحة 28 ألف كيلو متر بالإضافة إلى توفير 35 ألف وظيفة.

وأفاد أن السائح اليوم لا يبحث عن استنزاف الموارد والثورات الطبيعية، بل يسعى لاستكشافها، ولا يريد أن يكون جزءاً من المشكلة، بل يبحث عن حل لها وهو على استعداد لتحمل تكلفة أعلى من أجل ذلك.

وقال جون بانغانو: " إن مشروع البحر الأحمر يعقد عصراً جديداً في سياحة الرفاهية والطبيعة، وأن السائح يخوض من خلاله تجارب رائعة ومذهلة ويتعرف على الطبيعة الخلابة والمواقع التاريخية والثقافية التي تجعل وجهتنا استثنائية ليس فقط في الحفاظ على البيئة المائية، بل يمتد إلى البيئة الصحراوية وإسهامات الحضارات القديمة ونسعى إلى تعزيزها".