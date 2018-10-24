«برنت» يفقد مكاسبه ويتراجع %4

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط أمس بشكل حاد، بعد أن طمأنت السعودية الأسواق بأنها ستضخ المزيد من النفط عند الحاجة، قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الصادرات الإيرانية الشهر المقبل.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018» في الرياض، أمس، إن سوق النفط في «وضع جيد»، وإن السعودية تأمل أن توقع «أوبك» ومنتجو النفط الآخرون اتفاقاً في ديسمبر المقبل لتمديد التعاون في مراقبة سوق النفط وتحقيق استقرارها.

ونزل خام القياس العالمي برنت 3.3 دولارات للبرميل إلى 76.51 دولاراً بانخفاض 4.1% للمرة الأولى في شهرين، كما فقد الخام الأميركي الخفيف 3.02 دولارات ليسجل 66.34 دولاراً بتراجع 4.3%.