200 مليار ريال اتفاقيات في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالسعودية

المصدر: وام

شهد اليوم الأول من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم في الرياض توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تبلغ قيمتها 200 مليار ريال مع عدد من الدول والمؤسسات والشركات في مجالات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية.

ووقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية اتفاقية للاستثمار في إنشاء مجمع للبتروكيميائيات في جازان مع شركة بان آسيا الصينية حيث يستهدف المشروع إنتاج 1.25 مليون طن من مادة "حمض التريفثاليك المنقى" و500 ألف طن من مادة" البولي إيثلين" حيث سيقوم المشروع بتصدير ما بين 60 الى 70 في المائة من إنتاجه مما يشكل مساهمة إيجابية في الناتج المحلي.

كما أبرمت الوزارة مذكرة تفاهم لإنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص في مدينة رأس الخير بالتعاون مع شركة ترافيقورا السنغافورية وشركة التعدين الحديثة حيث يهدف المشروع لإنتاج 400 ألف طن من النحاس و200 ألف طن من الزنك و55 ألف طن من الرصاص وغيرها من المعادن النقية كالذهب والفضة حيث سيكون هذا المشروع أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون كما يسهم المشروع في دعم الطلب المتزايد على هذه المعادن الرئيسية علاوة على توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في المملكة والصين مع شركة نورنكو الصينية.

وفي مشاريع الخدمات اللوجستية ابرمت هيئة النقل العام مذكرة تفاهم مع شركة "سي سي إي سي سي" الصينية لتنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط سواحل المملكة الغربية بسواحلها الشرقية عن طريق المرور بالخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمار في هذا المشروع الضخم مبلغ 10.6 مليار دولار.

وشملت الاتفاقيات اتفاقية تهدف إلى تصنيع عربات الشحن للخطوط الحديدية في المملكة بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وشركة "جرين براير" الأميركية وتوقيع اتفاقية أخرى من قبل صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من جهة والتحالف الإسباني من جهة أخرى للبدء بالمرحلة الثانية من تطوير مشروع قطاع الحرمين السريع.

وتهف الاتفاقيات إلى تمكين المملكة لتصبح مركزا لوجستيا عالميا من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى رفع حجم قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية إلى أكثر من 70 مليار ريال خلال عام 2020 وفي قطاع الصناعات التحويلية وقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اتفاقية إطارية للاستثمار في مصنعين للصناعات التحويلية في مدينة الجبيل الصناعية مع شركة فلكسجن لتطوير فرص استثمارية في مجال صناعة المطاط وإنشاء مصنع للكيميائيات مع شركة هاليبيرتون الأميركية الذي سيتم بناؤه في مجمع "بلاسكيم" في الجبيل علاوة على توقيع اتفاقية استثمارية إطارية لإنشاء وحدة مرافق خدمية مركزية مستدامة في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية (بلاسكيم) في الجبيل مع شركة فيوليا الفرنسية حيث توفر هذه الاتفاقية حلولا بعيدة المدى لإدارة المرافق الخدمية.

ووقعت شركة سابك مع شركة رواق الصناع السعودية وشركة شمتد الألمانية مذكرة تفاهم لإنشاء شراكة لتطوير مشروع صناعي لإنتاج مادة السيليكون فائق النقاء ومشتقاته بأحدث التقنيات والتي تستخدم في صناعة أشباه الموصلات الكهربائية والالكترونيات المتقدمة وكذلك لإنتاج "سبائك" معدة لإنتاج الخلايا الشمسية الضوئية عالية الكفاءة مع توطين التقنيات المستخدمة محليا ومذكرة تفاهم أخرى مع نفس الأطراف لإنشاء شراكة لتطوير مشروع صناعي لإنتاج بطاريات لتطبيقات تخزين الطاقة على نطاق واسع مع توطين التقنية محليا.

كما وقعت شركة أرامكو السعودية عددا من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركاء الدوليين ومنها اتفاقية لمجمع التحويل إلى غاز (التغويز) والطاقة الكهربائية في جازان مع شركة أكوا باور السعودية وشركة أير برودكت الأميركية ومذكرة تفاهم للاستثمار في تطوير مصفاة بترورابغ بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية ومذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في مصفاة هيونداي ومشروع مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية معشركة هيونداي الكورية.

وأبرمت أرامكو أيضا اتفاقية استثمار مشترك لتصنيع منصات الحفر البري ومعداته في المملكة مع شركة إن أو في الأميركية ومذكرة تفاهم للاستثمار في معدات ومنشآت الحفر مع شركة شلمبرجير الأميركية ومذكرة تفاهم للاستثمار في خدمات ومعدات وتقنيات حقول الزيت مع شركة بيكر يوز جنرال إلكتريك الأميركية ومذكرة تفاهم للاستثمار في تقنيات ومُمكّنات حقول الزيت مع شركة هاليبرتون الأميركية ومذكرة تفاهم للاستثمار في مجال وإنشاءات وتركيبات المناطق المغمورة مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية ومذكرة تفاهم للاستثمار في مُنشأة للأنابيب البلاستيكية الحرارية المقوّاة مع شركة فلكس ستيل ومذكرة تفاهم للاستثمار في منشأة لكيميائيات الحفر مع شركة قمبرو ومذكرة تفاهم للاستثمار في مواد التسليح غير المعدنية مع شركة بلترون النيوزيلندية.