علي بابا الصينية تفتتح مركزي بيانات في لندن

المصدر: (د ب أ)

أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت،الاثنين، فتح مركزي بيانات في بريطانيا إلى جانب مركزيها الموجودين في فرانكفورت ودبي منذ عام 2016.

يوجد المركزان الجديدان في العاصمة البريطانية لندن وهما أول تواجد للمجموعة الصينية العملاقة في بريطانيا. وسيقدم المركزان خدمات الدعم الفني المباشر بما في ذلك الخدمات الهندسية وأمن البيانات إلى جانب المراقبة اللحظية وأنظمة صرف التذاكر.

كما يقدم مركزا البيانات الجديدان مجموعة خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها "علي بابا"، بما في ذلك الحوسبة المرنة وتخزين البيانات وقواعد البيانات والشبكات وخدمات التطبيقات إلى جانب تحليل البيانات الضخمة.وتوسع "علي بابا" وجودها في أسواق الحوسبة السحابية في أوروبا والشرق الأوسط ،من خلال مراكز البيانات الموجودة في فرانكفورت ودبي ولندن.

وقال "يمينغ وانغ" المدير العام لشركة "علي بابا للحوسبة السحابية في أوروبا والشرق الأوسط إفريقيا" إنه في "علي بابا للحوسبة السحابية، نحن الآن ودائما ملتزمون أمام عملائنا. توسعاتنا في المملكة المتحدة وبالتوسع في أوروبا، تأتي في إطار الاستجابة للطلب المتسارع الذي نراه على منشآتنا المحلية في المنطقة".

وأضاف أنه "باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات، فإن أحدث مراكز بياناتنا ستوفر للعملاء الوصول الكامل لمجموعة واسعة من خدماتنا للحوسبة السحابية من قدرات الذكاء الاصطناعي إلى التحليل المتنبئ للبيانات، ويضمن لنا استمرار توفير مستوى غير متواز للخدمة. نحن فخورون باتخاذ هذه الخطوة الأخيرة في استثمارنا المستمر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا".