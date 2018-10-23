شراكة بالرمز بين «الاتحاد» و«السعودية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الخطوط السعودية والاتحاد للطيران توقيع اتفاقية جديدة للمشاركة بالرمز بما يوفر للمسافرين مزيداً من خيارات الوصول إلى 41 وجهةً للترفيه والأعمال في الأسواق المحلية للناقلتين وعلى امتداد العالم، كما أعلنت الناقلتان عن خطط طموحة لتحقيق المزيد من التعاون التجاري في مجالات أخرى، بما في ذلك مزايا برامج الولاء وخدمات الشحن والهندسة والصيانة.

أقيمت مراسم التوقيع على اتفاقية المشاركة بالرمز في مقر الخطوط الجوية السعودية الرئيسي بمدينة جدة، حيث وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية، وتوني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.