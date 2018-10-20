الذهب نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

المصدر: بنجالورو - رويترز

استقرت أسعار الذهب أمس مع تجدد المخاوف السياسية والاقتصادية بما في ذلك ضعف النمو في الصين، وضغطها على الأسهم الآسيوية مع اتجاه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث.

وارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1226.44 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات والمعدن مرتفع 0.7% هذا الأسبوع. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% مسجلة 1230.9 دولاراً. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 831.10 دولاراً لكنه انخفض 0.8% خلال الأسبوع.

وزاد البلاديوم 1.22% مسجلاً 1083.60 دولاراً خلال اليوم لتصل مكاسبه خلال الأسبوع إلى 1% وارتفعت الفضة 0.4% إلى 14.61 دولاراً.