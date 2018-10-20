النتائج تتلاعب بمؤشرات الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس حيث تلاعبت النتائج باتجاهات الأسواق، حيث تأثر الأداء بتواصل موسم النتائج الفصلية للشركات الكبرى.

وصعدت الأسهم الأميركية مدفوعة بزخم النتائج وارتفعت مؤشرات «وول ستريت»، كما ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف متعافية من الهبوط الحاد الذي منيت به في الجلسة السابقة بفضل تعافي أسعار النفط، فيما تراجعت بورصة طوكيو وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً بفعل مجموعة عوامل سلبية.

وارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح بفعل نتائج مثيرة للتفاؤل من شركات أميركية كبرى وارتفع مؤشر داو جونز 0.16 % و ستاندرد آند بورز 0.25 % وناسداك 0.60 %.

وسجلت أسهم أوروبا ارتفاعاً طفيفاً متعافية من الهبوط الحاد الذي منيت به في الجلسة السابقة بفضل تعافي النفط وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % وانخفض مؤشر الأسهم الإيطالية 0.4 % .

واختتم المؤشر نيكاي القياسي الياباني الأسبوع منخفضاً ليسجل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي.