4 صناديق تقترح عزل زوكربرج من رئاسة «فيسبوك»

المصدر: نيويورك - رويترز

اقترحت 4 صناديق أميركية عامة تملك أسهماً في «فيسبوك» عزل مارك زوكربرج من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة في أعقاب فضائح كبيرة عدة، وعبّروا عن أملهم في الفوز بدعم مديري أصول أكبر.

وقدم الاقتراح المشترك أمناء خزانة ولايات إلينوي ورود أيلاند وبنسلفانيا ومدقق حسابات مدينة نيويورك سكوت سترينجر. ويشرف هؤلاء على أموال تشمل صناديق معاشات تقاعد، وانضم للمستثمر الناشط شركة تريليوم لإدارة الأصول، مقدمة الطلب الأصلية.

وفشل اقتراح مماثل من المساهمين لطلب مقعد مستقل في 2017، حيث تجعل حصة زوكربرج المسيطرة قرارات المساهمين غير الممثلين في مجلس الإدارة رمزية فقط.

وقال سيث ماجازينر أمين خزانة رود أيلاند، إن الاقتراح الجديد ما زال يستحق الطرح كونه طريقة للفت الأنظار إلى مشكلات فيسبوك وسبل حلها. وأضاف: «سيتيح هذا لنا فرض إجراء نقاش أثناء الاجتماع السنوي، وحتى ذلك الحين سيكون المقترح متاحاً للرأي العام».

وأيدت ثلاثة على الأقل من الصناديق العامة الأربعة مقترح 2017 أيضاً. ويطلب الاقتراح الحالي، الذي سيُناقش خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لفيسبوك في مايو 2019، من مجلس الإدارة تخصيص مقعد مستقل في المجلس لتحسين الرقابة كما هو شائع في شركات أخرى.

وذكر الاقتراح بعض السجالات التي أضرت بسمعة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، مثل المشاركة غير المشروعة لمعلومات المستخدمين ونشر أخبار كاذبة.