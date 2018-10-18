بالفيديو.. أكبر شركات الطيران القبرصية توقف أنشطتها

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة الطيران القبرصية "كوبالت" للرحلات منخفضة الكلفة وقف كل عملياتها وإلغاء جميع رحلاتها الجوية بدءا من الخميس بعد عامين من العمل، في حين تعهدت السلطات القبرصية أن تعوض مئات الركاب المتضررين.

وقالت وزيرة النقل القبرصية فاسيليكي اناستاسيادو الخميس اثر اجتماع طارىء إن الدولة ستتحمل تكاليف إعادة الركاب العالقين في جمهورية قبرص، إضافة الى من هم خارجها، وذلك حتى 24 أكتوبر.

وأوضحت أن "تكاليف التذاكر فقط هي التي ستتحمل الدولة كلفتها"، مشيرة الى ان هذا الاجراء لا يعفي الشركة من واجباتها تجاه زبائنها.

وتلقت وكالتا سفر محليتان تعليمات لضمان هذا الاجراء لاعادة الركاب المتضررين قبل الوقف المفاجىء لخدمات الشركة، والذين لم يعرف حتى الان عددهم بدقة.

وبعد أن وصفت الوضع بأنه "مؤسف" اثر موسم سياحي قياسي، قالت الوزيرة إن أمام شركة كوبالت حتى 22 أكتوبر لتقديم حساباتها المالية.

وأوضحت "يبدو أنها (كوبالت) لم تتمكن من توفير (التمويل) لكننا منحنا الشركة حتى 22 أكتوبر لعرض ميزانيتها".

وكوبالت، التي تملك ست طائرات (اثنتان ايرباص 319 وأربع ايرباص 320) وتخدم 23 وجهة، هي أكبر شركة طيران في جمهورية قبرص بعد افلاس شركة "سايبرس ايرويز" المملوكة للدولة في 2015.

وفي بيان موجز ومفاجئ على موقعها على الإنترنت في وقت متأخر مساء الأربعاء، قالت الشركة إنها ستلغي كافة الرحلات الجوية من الساعة 23,50 مساء بالتوقيت المحلي (20,50 ت غ) "بسبب تعليق عمليات كوبالت إلى أجل غير مسمى".

وأضافت "نتيجة لذلك سيتم إلغاء الرحلات او الخدمات المستقبلية التي تقدمها كوبالت ولن يتم تشغيلها بعد الآن" بدون أنّ تقدم مزيدا من التفاصيل.

ونصحت شركة الطيران حاملي التذاكر بعدم التوجه إلى مطار لارنكا في الجزيرة المتوسطية الخميس أو محاولة الاتصال بمكاتبها، "حيث لن تعمل رحلات كوبالت ولن يكون هناك طاقم عمل لكوبالت".

وجاء في البيان "بالنسبة لاسترداد المبالغ، رجاء الاتصال بموفر بطاقة الائتمان الخاص بكم أو وكيل السفر الخاص بكم".

وتابعت الشركة "نعتذر بصدق مرة أخرى ونوّد أنّ نشكر عملاءنا الأوفياء لدعمهم خلال العامين الأخيرين من عمليات كوبالت".

وكان يفترض أن تنطلق تسع رحلات للشركة الخميس من لارنكا وان تصل إليها تسع رحلات.

وتوقف عمل الشركة بعد معلومات أشارت الى فشلها في ابرام اتفاق مع مستثمر اوروبي محتمل.

وذكرت تقارير أنّ الشركة لديها 15 مليون يورو فقط في حساباتها، وهو المبلغ الذي تحتاج إليه لتغطية رواتب موظفيها البالغ عددهم 200 شخص.

وعزت مصادر في الشركة مشكلات السيولة إلى الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الصينيون في تصدير أموالهم بسبب قيود الحكومة الصينية.

وتعد شركة "ايه جيه قبرص" أكبر مساهم في كوبالت، إذ تملك 49 بالمئة من اسهمها.

وشركة "ايه جيه قبرص" مملوكة لشركة "افيك جوي إير" الصينية.