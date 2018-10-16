الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين ونصف

المصدر: (رويترز)

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الاثنين مع بحث المستثمرين عن ملاذ بعد تراجع الأسهم الأوروبية .

وبحلول الساعة 1822 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1226.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز في وقت سابق بأكثر من واحد في المئة ليلامس أعلى مستوياته منذ 26 يوليو عند 1233.26 دولارا للأوقية.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 8.3 دولارات، أو ما يعادل 0.68 بالمئة، لتسجل 1230.3 دولاراً للأوقية في التسوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 838.25 دولاراً للأوقية بعد ملامسة ذروته منذ العاشر من يوليو عند 850.10 دولاراً.

وقفز البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1083.90 دولاراً للأوقية، بينما زادت الفضة نحو واحد بالمئة إلى 14.69 دولارا للأوقية.