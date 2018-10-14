صندوق النقد: فسحة فرص الإصلاح تضيق في العالم

المصدر: (إندونيسيا) - أ ف ب

حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن «فسحة الفرص تضيق» لإجراء إصلاحات، فيما تتزايد المخاطر الاقتصادية، داعياً الدول إلى عدم تخفيض قيمة عملاتها. وأصدر أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية، الهيئة السياسية التابعة لصندوق النقد، توصياتهم في البيان الختامي للاجتماع السنوي للصندوق وللبنك الدولي في بالي، بعد أسبوع شهد تراجع الأسواق المالية العالمية.

وأوضح البيان أنه مع انغلاق نافذة من الفرص سنعمل بشكل عاجل على دفع السياسات والإصلاحات «الضرورية من أجل النمو وتدارك المخاطر».

وشدد على أن النمو العالمي يجب أن يكون منتظماً على المدى القريب، ومعتدلاً بعد ذلك، غير أن الانتعاش يزداد تبايناً، وبعض المخاطر التي تم تحديدها من قبل تحققت جزئياً».

وخفض الصندوق الأسبوع الماضي توقعاته لنمو إجمالي الناتج العالمي إلى 3.7% في 2018 و2019 (-0.2%)، ليكون بمستوى عام 2017.

وأوضح أن هناك مخاطر متنامية على الاقتصاد في أجواء من التوتر التجاري الحاد والمخاوف الجيوسياسية والظروف المالية التي تزداد صعوبة وتطال العديد من الأسواق والدول الناشئة.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين هذا الأسبوع، إنه أبلغ مخاوفه حيال ضعف اليوان إلى حاكم البنك المركزي الصيني، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتهم الصين بالتلاعب بعملتها في تقرير تصدره الإدارة الأميركية مرتين في السنة، ويتوقع أن ينشر الأسبوع المقبل.