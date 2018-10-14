لاجارد تشارك بمؤتمر الاستثمار في الرياض

المصدر: (إندونيسيا) - الوكالات

أكدت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، عزمها المشاركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض الشهر الجاري.

وقالت لاجارد في ختام المؤتمر السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة نوسا دوا الإندونيسية أمس: «لا أعتزم تغيير خططي». وقالت لاجارد: «يتعين عليّ أن أقوم بمهمتي لدى صندوق النقد الدولي».

ويأتي تصريح لاجارد بعدما أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين أيضاً في بالي أنه يعتزم المشاركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» للعام 2018 في الرياض من 23 إلى 25 الجاري، ويطلق عليه اسم «دافوس في الصحراء».