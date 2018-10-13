وكالة الطاقة تخفّض توقعات الطلب على النفط 2018 - 2019

المصدر: باريس - أ ف ب

خفّضت وكالة الطاقة الدولية، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2018 و2019 مشيرة إلى الأسعار المرتفعة والخلافات التجارية والأوضاع الاقتصادية المتراجعة.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 110 آلاف برميل في اليوم لكل من السنتين، ليتراجع النمو إلى 1.3 مليون برميل في اليوم هذه السنة ثم 1.4 مليون برميل في اليوم 2019. وأوضحت ضمن تقريرها الشهري عن النفط أن «ذلك مرده إلى أوضاع اقتصادية متراجعة ومخاوف على صعيد التجارة وأسعار أعلى للنفط ومراجعة الأرقام الصينية».

وحذرت بأن «الطاقة المرتفعة الثمن عادت، مع التداول بالنفط والغاز والفحم بأسعار عالية على مدى عدة سنوات، وهذا يطرح تهديداً للنمو الاقتصادي». وتابع التقرير أن «الاقتصاد العالمي أيضاً مهدد بالخلافات التجارية، وتوقعاتنا المخفضة للطلب تعكس هذه المخاوف».

ولفتت الوكالة إلى أن الارتفاع المسجل مؤخرا في العرض والطلب شكل ضغطاً على القدرات التي لا يتم استغلالها. وتابعت أن «هذا الضغط قد يكون لصالحنا لفترة من الزمن، وسيترافق على الأرجح مع أسعار أعلى»، محذرة من «تبعاتها السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي».