الذهب يصعد بفعل خسائر الأسهم والدولار

صعدت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد تراجع أسواق الأسهم في آسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وانخفاض الدولار لكن المكاسب كانت محدودة بفعل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة عدة مرات في العام المقبل.

وانخفضت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في 19 شهرا اليوم بعدما تكبدت البورصة الأميركية أسوأ خسائرها في ثمانية شهور وهو ما أدى لعزوف أوسع نطاقا عن المخاطرة.

وبحلول الساعة 08:15 صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1198.04 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1201.6 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 14.38 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1069.22 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 822.70 دولار للأوقية.