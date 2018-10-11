تراجع النفط مع خفض توقعات النمو

المصدر: طوكيو - رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لكن الأسعار تلقت دعماً في الوقت الذي يتحرك فيه الإعصار مايكل صوب فلوريدا ما تسبب في توقف نحو 40 في المئة من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.79 دولار أو 2.39% في التسوية إلى 73.17 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، تنخفض 1.91 دولار أو 2.25% إلى 83.09 دولاراً للبرميل في التسوية.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2018 و2019 يوم الثلاثاء ليثير مخاوف من أن الطلب على المنتجات النفطية ربما يتراجع أيضاً.

وفي الولايات المتحدة، توقف نحو 40 بالمئة من الإنتاج اليومي للنفط الخام من الآبار البحرية الأميركية بخليج المكسيك يوم الثلاثاء بسبب إجلاء عاملين وإيقاف تشغيل منصات قبيل الإعصار مايكل.

وأجلى منتجو النفط موظفين من 75 منصة في الوقت الذي تقطع فيه العاصفة وسط الخليج متجهة صوب اليابسة في فلوريدا أمس.