المصدر: لندن - رويترز

قالت كبرى شركات التجارة في العالم أمس إنها تتوقع ألا تنخفض أسعار النفط عن 65 دولاراً وربما تتجاوز 100 دولار للبرميل العام المقبل بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

وارتفع النفط هذا العام بفعل توقّعات بأن تختبر العقوبات القدرة الإنتاجية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين مع انخفاض صادرات الخام الإيرانية.

وبلغ خام برنت الأسبوع الماضي 86.74 دولاراً وهو أعلى سعر له منذ 2014.

لكن في 2019، تقول توقعات جهات مثل وكالة الطاقة الدولية إن أزمة الأسواق الناشئة والنزاعات التجارية قد تؤثر سلباً على الطلب العالمي بينما يتعزز المعروض جراء زيادة الإنتاج من خارج «أوبك».

وقال جيريمي وير الرئيس التنفيذي لترافيجورا خلال مؤتمر نفطي في لندن إنه لن يفاجأ إذا تجاوز النفط 100 دولار العام المقبل.

وقال أليكس بيرد الرئيس التنفيذي للنفط والغاز لدى جلينكور خلال المؤتمر ذاته إنه يتوقع أن يبلغ سعر النفط في الأجل المتوسط بين 85 و90 دولاراً.

وقال توربجورن تورنكفيست الرئيس التنفيذي لجانفور إنه يتوقع أسعاراً أقل العام المقبل عند ما بين 70 و75 دولاراً، مشيراً إلى تباطؤ في النمو والطلب وإمدادات كافية في السوق.